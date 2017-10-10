روقة: ألعب من أجل الزمالك.. والانضمام إلى المنتخب شرف كبير

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كتب-كريم قماح

أعرب محمد أشرف روقة، لاعب وسط الفريق الأول للزمالك، عن سعادته بصعود المنتخب الوطنى لكأس العالم روسيا 2018.

وقال روقة، خلال تصريحات صحفية، "إن المنتخب الوطنى قدم أداءً رائعًا خلال التصفيات، واستحق الفوز والصعود، واللاعبون كانوا على قدر المسئولية".

شاهد أيضا

وأكد لاعب وسط الزمالك، أنه سيبذل قصارى جهده خلال المباريات المقبلة مع الأبيض من أجل عودته أولاً للبطولات، وفى حالة انضمامه إلى المنتخب الوطنى سيكون شرفا كبيرًا.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره طنطا، والمقرر لها الجمعة المقبلة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدورى الممتاز.