أخبار عاجلة

قصة الحاجة فكيهة : أعادت 60 ألف جنيه لصاحبها ورفضت المكافأة -
مساء الأنوار - مصطفى محمد لاعب طنطا يتحدث عن هدفه الرائع في مرمى المقاصة -
مساء الأنوار - الزمالك يذبح عجلا لفك النحس ونيبوشا يفكر في التعاقد مع لوكاس سيمون -
الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الصحي الجديد -
"عبدالتواب" يكشف تفاصيل زيارة وفد وزارة الزراعة لإيطاليا -
جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب هواتف محمولة بـ 400 ألف جنيه -
تقرير للأمم المتحدة يحمّل الأسد مسؤولية هجوم الغاز في خان شيخون -
تيلرسون: الأسد سيتخلى عن منصبه في إطار عملية السلام -
اليونان تحصل على حزمة انقاذ إضافية بقيمة 800 مليون يورو -
مساء الأنوار - كواليس زيارة وزير الرياضة للنادي الأهلي قبل النهائي الإفريقي وموقف اتحاد الكرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

روقة: ألعب من أجل الزمالك.. والانضمام إلى المنتخب شرف كبير

Google+ Print
روقة: ألعب من أجل الزمالك.. والانضمام إلى المنتخب شرف كبير روقة: ألعب من أجل الزمالك.. والانضمام إلى المنتخب شرف كبير

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كتب-كريم قماح

أعرب محمد أشرف روقة، لاعب وسط الفريق الأول للزمالك، عن سعادته بصعود الوطنى لكأس العالم 2018.

وقال روقة، خلال تصريحات صحفية، "إن المنتخب الوطنى قدم أداءً رائعًا خلال التصفيات، واستحق الفوز والصعود، واللاعبون كانوا على قدر المسئولية".

شاهد أيضا

وأكد لاعب وسط ، أنه سيبذل قصارى جهده خلال المباريات المقبلة مع الأبيض من أجل عودته أولاً للبطولات، وفى حالة انضمامه إلى المنتخب الوطنى سيكون شرفا كبيرًا.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره طنطا، والمقرر لها الجمعة المقبلة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدورى الممتاز.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مساء الأنوار - الزمالك يذبح عجلا لفك النحس ونيبوشا يفكر في التعاقد مع لوكاس سيمون

مساء الأنوار - الزمالك يذبح عجلا لفك النحس ونيبوشا يفكر في التعاقد مع لوكاس سيمون

يد الأهلي تعبر إلى نصف النهائي لمواجهة الزمالك في البطولة الأفريقية

يد الأهلي تعبر إلى نصف النهائي لمواجهة الزمالك في البطولة الأفريقية

مصطفي محمد ابن الزمالك الذي تألق خارج جدران القلعة البيضاء

مصطفي محمد ابن الزمالك الذي تألق خارج جدران القلعة البيضاء

روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها

روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها