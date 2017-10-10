«فيفا»: مصر من أكثر 10 دول إقبالًا على تذاكر مونديال روسيا

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أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عبر موقعه الرسمي، عن طلب أكثر من 500,000 تذكرة لنهائيات كأس العالم التي تُقام في روسيا العام المُقبل، في خلال الـ24 ساعة الأخيرة من كافة دول العالم.

وتم طلب شراء التذاكر المُباريات من 10 دول بالتحديد هم: ألمانيا والبرازيل والمكسيك وأمريكا والأرجنتين والصين وكولومبيا وإسرائيل ومصر وروسيا البلد المُضيف.

وتم طلب أكثر من 50,000 تذكرة للمُباراة النهائية، ومايقرب من 40,000 تذكرة لمباراة الافتتاح، وبحسب روب هاريس، الصحفي بوكالة أسوشيتد برس الأمريكية، فان اجمالي طلبات التذاكر وصلت لـ2 مليون تذكرة، وأكثر من 70% من طلبات الشراء جاءت من روسيا البلد المُضيف.

وتأهل المنتخب الوطني لمونديال روسيا 2018 بعد فوزه على الكونغو بهدفين مقابل هدف، في اللقاء إلى جمع بينهما مساء الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.