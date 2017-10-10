محمود طاهر يتحدث عن إنجاز المنتخب وفرحة الأهلي القادمة

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أعرب المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي عن سعادته بتأهل المنتخب الوطني إلي نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا بعد الفوز على الكونغو بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الأحد الماضي.

وقال طاهر في كلمته خلال حفل التكريم الذي أقامه الأهلي اليوم للمنتخب الوطني بمناسبة التأهل لمونديال روسيا، إن المرحلة المقبلة لا تقبل الحزن، والجميع يحتاج للفرحة، مشيرًا إلى أن اللاعبين هم البطل في المقام الأول.

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واوضح رئيس الأهلي أن دعم مجلس الإدارة برئاسة المهندس هاني أبوريدة وراء النجاح الكبير للمنتخب نتيجة الدعم الذي يقدمه لهم.

وأكد طاهر أن الأهلي سيكون الفرحة المقبلة للجماهير المصرية بالفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا والتأهل إلى نهائيات كأس العالم للأندية نهاية العام الجاري.