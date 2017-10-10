ترامب يتوصل إلى قرار بشأن إيران

(مصراوى)

أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصل إلى قرار بشأن الاستراتيجية الشاملة للتعامل مع إيران، وذلك حسبما أفادت "سكاي نيوز عربية".

وكان قد صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مقابلة مع محافظ أركانساس السابق، مايك هوكابي -الأحد الماضي- بقوله: "بعد أيام قليلة من الآن، أي بعد حوالي الأسبوع ونصف الأسبوع تقريبًا، سترون ماذا سيحدث؟".

في السياق ذاته، أشارت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، في تقرير لها اليوم الثلاثاء، أن استراتيجية الرئيس ترامب تعتمد على إعادة النظر في الاتفاق النووي الإيراني، مما يترتب عليه دفع الكونجرس إلى تحديد ما إذا كان يتعين على الولايات المتحدة الامتثال للاتفاق أو البحث عن بدائل مناسبة.

وبحسب "فوكس نيوز"، فمن المتوقع أن يدعو ترامب إلى اتباع استراتيجية أكثر صرامة لمواجهة إيران.