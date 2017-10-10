الخطوط الجوية التركية تعلن الحالات المسموح لها بالحصول على التاشيرة

اسطنبول 10 - (د ب أ):

قالت شركة الخطوط الجوية التركية إن حاملي جوازات السفر الأمريكية القادمين إلى تركيا، ولكن ليس من الولايات المتحدة، يمكنهم الحصول على تأشيرة لدى وصولهم.

وقد تم حظر منح التأشيرات لحاملي جوازات السفر الأمريكية من نظام إصدار التأشيرات الإلكترونية التركي، وهو الطريق الرئيسي للحصول على تصريح دخول، وسط نزاع بين الدولتين الحليفتين في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقالت الشركة على صحفتها على موقع تويتر "بالنسبة لركابنا الذين يحملون جوازات سفر أمريكية القادمين الى تركيا من خارج الولايات المتحدة، فإن اصدار تأشيرات مستمر ".

ولم ترد تأكيدات فورية على هذا التحرك من وزارة الخارجية التركية أو وزارة الجمارك والتجارة.