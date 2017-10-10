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الجزائر وروسيا توقعان 5 اتفاقات ومذكرات تفاهم في مجالات مختلفة

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مصراوي Masrawy

الجزائر وروسيا توقعان 5 اتفاقات ومذكرات تفاهم في مجالات مختلفة

09:12 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

الجزائر وروسيا توقعان 5 اتفاقات ومذكرات تفاهم في مجالات مختلفة

رئيس وزراء الجزائر احمد أويحيى

الجزائر - (د ب أ):
وقعت الجزائر وروسيا اليوم الثلاثاء 5 اتفاقات شراكة وتعاون ومذكرات تفاهم بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها للجزائر رئيس الوزراء الروسي، ديمتري ميدفيديف.

تشمل هذه الاتفاقات التي وقعت بحضور رئيسي وزراء البلدين احمد أويحيى و ديمتري ميدفيديف، قطاعات القضاء والصحة والتكوين المهني والمحروقات والطاقة النووية المدنية.

ويتعلق الاتفاق الأول، بالتعاون والمساعدة القضائية بين البلدين لا سيما في المجال الجزائي. كما تم التوقيع على اتفاق حول البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الصحة. كما وقع البلدان اتفاقا حول البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال التكوين المهني.

وفي مجال المحروقات، تم التوقيع بالأحرف الأولى على مذكرة تفاهم بين شركة الطاقة الجزائرية "سوناطراك"، والشركة الروسية "ترانسنفت" تخص التعاون لاسيما في مجال القنوات ونقل المحروقات. كما تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال الطاقة النووية المدنية بين محافظة الطاقة الذرية الجزائرية (كومينا) والشركة الروسية "روس-اتوم"، تسمح بالتعاون وتبادل الخبرات في هذا المجال بين البلدين.

وتم التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال الصيدلة بين الشركة الخاصة الجزائرية "بيوماب"، والشركة الخاصة الروسية "بيوكاد".

 

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