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"الإخوان" بالبحيرة تعلن مقتل 7 من أعضائها في اشتباكات النصب التذكاري

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"الإخوان" بالبحيرة تعلن مقتل 7 من أعضائها في اشتباكات النصب التذكاري "الإخوان" بالبحيرة تعلن مقتل 7 من أعضائها في اشتباكات النصب التذكاري

كتب : إبراهيم رشوان وأحمد حفني منذ 3 دقائق

أعلنت جماعة الإخوان المسلمين بالبحيرة، عن وفاة 7 من أعضائها خلال الاشتباكات التي وقعت فجر اليوم، بين المعتصمين برابعة العدوية وقوات الأمن، أمام النصب التذكاري بالقاهرة.

والمتوفون هم "مصطفى عبدالمنعم الهنداوي من دمنهور، وإسلام محمود الزمراني من شبراخيت، ومؤمن طارق عبدالباسط من جناكليس مركز أبو المطامير، وعبد الناصر محمد علي برغوت من قرية الضهرية مركز إيتاي البارود، وعبدالحميد محمود عبدالرحمن من قرية أبو بكر الصديق بالنوبارية، وأحمد محمد عبدالحكم الصايم من وادي النطرون، ومحمد موسى عبدالسلام عبدالرحمن من كفر الدوار".

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