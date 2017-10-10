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الخارجية: تحركات مكثفة لدعم مشيرة خطاب في انتخابات اليونسكو

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الخارجية: تحركات مكثفة لدعم مشيرة خطاب في انتخابات اليونسكو الخارجية: تحركات مكثفة لدعم مشيرة خطاب في انتخابات اليونسكو

التحرير

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أعلن المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن مرشحة لشغل منصب مدير عام منظمة اليونسكو، مشيرة خطاب، ستخوض غدًا الجولة الثالثة للانتخابات، غدًا الأربعاء، على ضوء نتائج الجولة الثانية للانتخابات، والتي حصلت فيها على 12 صوتاً بزيادة صوت واحد عن الجولة الأولى.

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وأضاف، في بيان، أن وزير الخارجية سامح شكري عكف على مدار الـ 24 ساعة الأخيرة على إجراء مشاورات مع وزراء خارجية عدد كبير من الدول أعضاء المجلس التنفيذي لليونسكو، لتأمين الدعم المطلوب للمرشحة المصرية، وأن الوفد المصري المكلف بدعم المرشحة المصرية في باريس سيستمر في اتصالاته، لاسيما مع الدول الأفريقية الأعضاء بالمجلس التنفيذي، لدعم المرشحة المصرية.

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