أحمد موسى: رشاوى قطر تتحكم في انتخابات اليونسكو (فيديو)

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قال الإعلامي أحمد موسى، مساء الثلاثاء، إن الرشاوى والفساد القطري يتحكم في انتخابات اليونسكو، لافتةً إلى أن السفيرة مشيرة خطاب، مرشحة مصر، في تقدم، حيث أن الانتخابات لم تُحسم بعد.

أضاف موسى، خلال تقديمه برنامجه «على مسئوليتي»، عبر فضائية «صدى البلد»، «الفلوس القطرية شغالة، ووسائل إعلام فرنسية اللي قالت كده، انقذوا اليونسكو من إرهاب قطر»، موضحًا أن هناك علامات استفهام كبيرة على مندوبي بعض الدول، خاصةً فرنسا.

تابعت: «قيادات الدول قالوا إنهم مع مصر، لكن المندوبين مش بيدوا صوتهم لمصر، إيه اللي جرا للمندوبين؟ الله أعلم، لكن الصحف الفرنسية هما اللي قالوا إن ده بسبب الرشاوى القطرية».

وأسفرت نتائج تصويت الجولة الثانية من انتخابات المدير العام الجديد لليونسكو، بمقر منظمة اليونسكو بباريس، والتي يتنافس فيها ستة مرشحين بينهم السفيرة مشيرة خطاب مرشحة مصر وإفريقيا، بعد انسحاب مرشح أذربيجان قبل انطلاق الجولة الثانية، عن حصولها على 12 صوتا، فيما حصل المرشح القطري على 20 صوتًا، بينما مرشحة فرنسا على 13 صوتًا.

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فيما أسفرت الجولة الأولى عن حصول المرشحة المصرية مشيرة خطاب على 11 صوتًا، فيما حصل حمد بن عبد العزيز الكواري من قطر، على 19 صوتًا، وأودريه أزولاي من فرنسا 13 صوتًا، وفولاد بلبل أوجلو من أذربيجان صوتين، وفام سان شاو من فيتنام على صوتين، وكيان تانج من الصين على خمسة أصوات، فيما حصلت فيرا خوري لاكويه من لبنان على 6 أصوات.

ومن المقرر عقد الجولة الثالثة من الانتخابات مساء غد، الأربعاء، خاصة أنه من الصعب أن يحصل أى من المرشحين على عدد الأصوات المطلوبة للفوز وهى 30 صوتا، فى ظل تعدد المرشحين وتفتت الأصوات.