عمومية «المحافظين» تطالب قرطام بسحب استقالته من البرلمان

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قال النائب إيهاب الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، إن الهيئة البرلمانية للحزب حصلت على أفضل أداء في دور الانعقاد الأول بمجلس النواب، وذلك لموقفها الواضح في عدد من القضايا الهامة في إطار دستوري برلماني.

وطالب الخولي، خلال المؤتمر العام بمقر الحزب بالمعادي، من رئيس الحزب المهندس أكمل قرطام، أن يتقبل رأى الإرادة العليا في الحزب "الجمعية العمومية"، ويسحب استقالته من البرلمان.

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وصوت أعضاء الجمعية العمومية جميعهم على ضرورة أن يسحب النائب أكمل قرطام استقالته من البرلمان.