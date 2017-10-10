أخبار عاجلة

قصة الحاجة فكيهة : أعادت 60 ألف جنيه لصاحبها ورفضت المكافأة -
مساء الأنوار - مصطفى محمد لاعب طنطا يتحدث عن هدفه الرائع في مرمى المقاصة -
مساء الأنوار - الزمالك يذبح عجلا لفك النحس ونيبوشا يفكر في التعاقد مع لوكاس سيمون -
الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الصحي الجديد -
"عبدالتواب" يكشف تفاصيل زيارة وفد وزارة الزراعة لإيطاليا -
جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب هواتف محمولة بـ 400 ألف جنيه -
تقرير للأمم المتحدة يحمّل الأسد مسؤولية هجوم الغاز في خان شيخون -
تيلرسون: الأسد سيتخلى عن منصبه في إطار عملية السلام -
اليونان تحصل على حزمة انقاذ إضافية بقيمة 800 مليون يورو -
مساء الأنوار - كواليس زيارة وزير الرياضة للنادي الأهلي قبل النهائي الإفريقي وموقف اتحاد الكرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

عمومية «المحافظين» تطالب قرطام بسحب استقالته من البرلمان

Google+ Print
عمومية «المحافظين» تطالب قرطام بسحب استقالته من البرلمان عمومية «المحافظين» تطالب قرطام بسحب استقالته من البرلمان

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال النائب إيهاب الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، إن الهيئة البرلمانية للحزب حصلت على أفضل أداء في دور الانعقاد الأول بمجلس النواب، وذلك لموقفها الواضح في عدد من القضايا الهامة في إطار دستوري برلماني.

وطالب الخولي، خلال المؤتمر العام بمقر الحزب بالمعادي، من رئيس الحزب المهندس أكمل قرطام، أن يتقبل رأى الإرادة العليا في الحزب "الجمعية العمومية"، ويسحب استقالته من البرلمان.

شاهد أيضا

وصوت أعضاء الجمعية العمومية جميعهم على ضرورة أن يسحب النائب أكمل قرطام استقالته من البرلمان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين»

طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين»

محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة»

محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة»

صاحب أول «هاتريك» بالدوري.. 10 معلومات لا تفوتك عن حسين الشحات

صاحب أول «هاتريك» بالدوري.. 10 معلومات لا تفوتك عن حسين الشحات

يد الأهلي تعبر إلى نصف النهائي لمواجهة الزمالك في البطولة الأفريقية

يد الأهلي تعبر إلى نصف النهائي لمواجهة الزمالك في البطولة الأفريقية