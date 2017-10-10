النيابة تُحرز كاميرات مراقبة لضبط المتهمين بسرقة فيلا ابنة وزير التعاليم العالي
النيابة تُحرز كاميرات مراقبة لضبط المتهمين بسرقة فيلا ابنة وزير التعاليم العالي
09:15 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017
مديرية أمن القاهرة
كتب - صابر المحلاوي:
أمرت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، رئيس النيابة، بتحريز كاميرات المراقبة المتواجدة بالفيلا المجاورة لفيلا ابنة وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، لكشف هوية المتهمين.
وكشفت كاميرات المراقبة عن أن الواقعة ورائها 3 متهمين، وكلفت النيابة رجال المباحث بضبطهم وإحضارهم.
وقال مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، إن الأجهزة الأمنية بالمديرية بالتعاون مع وحدة الفنيات قامت بتفريغ كاميرات فيلا ابنة وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار وكاميرات الفيلات المجاورة بالتجمع الخامس.
كان قسم التجمع الخامس تلقي بلاغًا من زوج ابنة وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار يفيد سرقة متعلقات ثمينة وأموال من خزينة الفيلا، مستغلاً غيابهم.
على الفور كلف اللواء خالد عبدالعال مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، بسرعة تشكيل فريق بحث على أعلى مستوي وتفريغ الكاميرات؛ لضبط الجناة، تحت قيادة اللواء محمد منصور مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.
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