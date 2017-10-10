أخبار عاجلة

قصة الحاجة فكيهة : أعادت 60 ألف جنيه لصاحبها ورفضت المكافأة -
مساء الأنوار - مصطفى محمد لاعب طنطا يتحدث عن هدفه الرائع في مرمى المقاصة -
مساء الأنوار - الزمالك يذبح عجلا لفك النحس ونيبوشا يفكر في التعاقد مع لوكاس سيمون -
الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الصحي الجديد -
"عبدالتواب" يكشف تفاصيل زيارة وفد وزارة الزراعة لإيطاليا -
جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب هواتف محمولة بـ 400 ألف جنيه -
تقرير للأمم المتحدة يحمّل الأسد مسؤولية هجوم الغاز في خان شيخون -
تيلرسون: الأسد سيتخلى عن منصبه في إطار عملية السلام -
اليونان تحصل على حزمة انقاذ إضافية بقيمة 800 مليون يورو -
مساء الأنوار - كواليس زيارة وزير الرياضة للنادي الأهلي قبل النهائي الإفريقي وموقف اتحاد الكرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

بوتفليقة يستقبل رئيس الوزراء الروسي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بوتفليقة يستقبل رئيس الوزراء الروسي

08:54 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

بوتفليقة يستقبل رئيس الوزراء الروسي

بوتفليقة يستقبل رئيس الوزراء الروسي

الجزائر - (د ب أ):

استقبل الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الروسي، ديمتري ميدفيديف، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر في إطار جولة تشمل المغرب أيضا.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، إن الاستقبال جرى بحضور رئيس الوزراء الجزائري, أحمد أويحيى، ووزير الخارجية، عبد القادر مساهل.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها الرئيس الجزائري مسؤولا أجنبيا، منذ استقباله لرئيس الكونغو، دونيس ساسو نجيسو، في مارس الماضي.

ويأتي لقاء بوتفليقة مع ميدفيديف، تزامنا مع الدعوات التي أطلقتها بعض الأحزاب والشخصيات الوطنية المعارضة، والتي ترفض ترشح بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة في ظل وضعه الصحي المتدهور، الذي لا يسمح له بتأدية مهامه الرئاسية على الوجه الأمثل منها لقاءاته بكبار المسؤولين الأجانب.

وتنتهي الفترة الرئاسية الرابعة لبوتفليقة البالغ من العمر 80 عاما، في مايو 2019.

يذكر أن بوتفليقة، ترأس مؤخرا اجتماعين لمجلس الوزراء، الأول خصص للمصادقة على برنامج حكومة أويحيى، والثاني للمصادقة على مشروع قانون الموازنة لعام 2018.

يشار أن ميدفيديف، وصل مساء أمس الاثنين إلى الجزائر، حيث أجرى اليوم الثلاثاء مباحثات مع نظيره أحمد اويحيي.

وعلى هامش هذه الزيارة سيتم التوقيع على 8 اتفاقيات تعاون في المجال الاقتصادي، فيما تحدثت مصادر روسية على الانتهاء من ترتيبات اتفاق عسكري جديد يربط البلدين.

يذكر أن المبادلات التجارية بين الجزائر وروسيا بلغت نحو 590 مليون دولار في عام 2016، منها 580 مليون دولار صادرات روسية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • رئيس الوزراء الروسي يبدأ زيارة للجزائر

    أخبار

  • رئيس الوزراء الروسي: موسكو والجزائر تتقاسمان احترام مبدأ سيادة القانون

    أخبار

  • احتجاج المئات بالدار البيضاء على احتجاز ناشطين من الحراك الشعبي

    أخبار

  • الملك سلمان: معالجة أزمتي اليمن وسوريا تتطلب توقف إيران عن سياساتها

    أخبار

إعلان

96241cbfa0.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الصحي الجديد

الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الصحي الجديد

"عبدالتواب" يكشف تفاصيل زيارة وفد وزارة الزراعة لإيطاليا

"عبدالتواب" يكشف تفاصيل زيارة وفد وزارة الزراعة لإيطاليا

جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب هواتف محمولة بـ 400 ألف جنيه

جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب هواتف محمولة بـ 400 ألف جنيه

تقرير للأمم المتحدة يحمّل الأسد مسؤولية هجوم الغاز في خان شيخون

تقرير للأمم المتحدة يحمّل الأسد مسؤولية هجوم الغاز في خان شيخون