بوتفليقة يستقبل رئيس الوزراء الروسي

الجزائر - (د ب أ):

استقبل الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الروسي، ديمتري ميدفيديف، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر في إطار جولة تشمل المغرب أيضا.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، إن الاستقبال جرى بحضور رئيس الوزراء الجزائري, أحمد أويحيى، ووزير الخارجية، عبد القادر مساهل.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها الرئيس الجزائري مسؤولا أجنبيا، منذ استقباله لرئيس الكونغو، دونيس ساسو نجيسو، في مارس الماضي.

ويأتي لقاء بوتفليقة مع ميدفيديف، تزامنا مع الدعوات التي أطلقتها بعض الأحزاب والشخصيات الوطنية المعارضة، والتي ترفض ترشح بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة في ظل وضعه الصحي المتدهور، الذي لا يسمح له بتأدية مهامه الرئاسية على الوجه الأمثل منها لقاءاته بكبار المسؤولين الأجانب.

وتنتهي الفترة الرئاسية الرابعة لبوتفليقة البالغ من العمر 80 عاما، في مايو 2019.

يذكر أن بوتفليقة، ترأس مؤخرا اجتماعين لمجلس الوزراء، الأول خصص للمصادقة على برنامج حكومة أويحيى، والثاني للمصادقة على مشروع قانون الموازنة لعام 2018.

يشار أن ميدفيديف، وصل مساء أمس الاثنين إلى الجزائر، حيث أجرى اليوم الثلاثاء مباحثات مع نظيره أحمد اويحيي.

وعلى هامش هذه الزيارة سيتم التوقيع على 8 اتفاقيات تعاون في المجال الاقتصادي، فيما تحدثت مصادر روسية على الانتهاء من ترتيبات اتفاق عسكري جديد يربط البلدين.

يذكر أن المبادلات التجارية بين الجزائر وروسيا بلغت نحو 590 مليون دولار في عام 2016، منها 580 مليون دولار صادرات روسية.