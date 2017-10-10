إضاءة برج القاهرة ومجمع التحرير بالليزر احتفالًا بالتأهل لكأس العالم غدًا

كتب- مصطفى المنشاوي:

قالت وزارة السياحة، إنه سيتم إضاءة واجهة مجمع التحرير وبرج القاهرة وعمل عروض ضوئية باستخدام الليزر بالألوان المختلفة عليهم، بدءًا مساء غد الأربعاء وحتى مساء السبت، احتفالا بالإنجاز الرياضي للمنتخب المصرى وتأهله لكأس العالم روسيا 2018، وتزامنا مع احتفالات أكتوبر.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أنها من خلال هيئة تنشيط السياحة بدأت بالفعل في استغلال الحدث من خلال برنامج وخطة للاستفادة من الحدث وتعزيز المردود الإعلامي لإلقاء الضوء على مصر.

وأوضحت أن ذلك يأتي استمرارًا لجهود وزارة السياحة في استغلال الأحداث الإيجابية لتحسين الصورة الذهنية للمقصد السياحي المصري.