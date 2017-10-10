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إضاءة برج القاهرة ومجمع التحرير بالليزر احتفالًا بالتأهل لكأس العالم غدًا

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مصراوي Masrawy

إضاءة برج القاهرة ومجمع التحرير بالليزر احتفالًا بالتأهل لكأس العالم غدًا

08:48 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

إضاءة برج القاهرة ومجمع التحرير بالليزر احتفالًا بالتأهل لكأس العالم غدًا

برج القاهرة

كتب- مصطفى المنشاوي:

قالت وزارة السياحة، إنه سيتم إضاءة واجهة مجمع التحرير وبرج القاهرة وعمل عروض ضوئية باستخدام الليزر بالألوان المختلفة عليهم، بدءًا مساء غد الأربعاء وحتى مساء السبت، احتفالا بالإنجاز الرياضي للمنتخب المصرى وتأهله لكأس العالم 2018، وتزامنا مع احتفالات أكتوبر.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أنها من خلال هيئة تنشيط السياحة بدأت بالفعل في استغلال الحدث من خلال برنامج وخطة للاستفادة من الحدث وتعزيز المردود الإعلامي لإلقاء الضوء على .

وأوضحت أن ذلك يأتي استمرارًا لجهود وزارة السياحة في استغلال الأحداث الإيجابية لتحسين الصورة الذهنية للمقصد السياحي المصري.

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