إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في أسيوط (صور)

أسيوط - أسامة صديق:

نجح بيت العائلة المصرية في محافظة أسيوط، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ولجنة المصالحات، في إنهاء خصومة ثأرية أثارها خلاف على أرض زراعية، وأسفرت عن مقتل 4 أشخاص في جزيرة الواسطى بمركز الفتح.

حضر الصلح بين طرفي الخصومة "الملالخة" و"أبو الحديد" اللواء هاني عويس نائب مدير أمن أسيوط، والعميد وليد منصور رئيس فرع البحث لقطاع شرق، والمقدم محمد النجار نائب مأمور مركز الفتح، والمقدم محمد فراج رئيس مباحث المركز، والشيخ سيد عبد العزيز أمين عام بيت العائلة المصرية بأسيوط، وغلاب عبدالهادي منسق العلاقات العامة ببيت العائلة، وعدد من أعضاء لجنة المصالحات.​