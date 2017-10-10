ميركل وماكرون يفتتحان معرض فرانكفورت للكتاب

فرانكفورت - (د ب أ):

افتتحت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء اليوم الثلاثاء، النسخة التاسعة والستين من معرض فرانكفورت للكتاب، أكبر معرض من نوعه في العالم.

وأكد الزعيمان خلال مشاورتهما على أثر الثقافة والأدب في الربط بين البلدان.

وقالت ميركل إنه على الرغم من كل الخلافات والحروب بين ألمانيا وفرنسا، فإن الثقافة أسهمت في الإثراء المتبادل بين البلدين.

من جانبه، أكد ماكرون أن " أوروبا ليست شيئا بدون الثقافة".

تجدر الإشارة إلى أن فرنسا هي ضيف شرف المعرض الأهم لقطاع دور النشر والأدب، الذي تستمر فعالياته حتى الخامس عشر من الشهر الجاري.