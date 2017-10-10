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إحالة واقعة "الخبز الوهمي" بكلية الدراسات في سوهاج إلى النيابة

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مصراوي Masrawy

إحالة واقعة "الخبز الوهمي" بكلية الدراسات في سوهاج إلى النيابة

08:39 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

الدكتور أيمن عبد المنعم

سوهاج - عمار عبد الواحد:

أحال محافظ سوهاج، الدكتور أيمن عبد المنعم، إلى النيابة اليوم الثلاثاء واقعة صرف كميات وهمية من الخبز البلدي المدعم، قُدرت قيمتها بمبلغ 347 ألفًا و868 جنيهًا، جرى صرفها بكارت خبز مجمع خاص بكلية الدراسات الإسلامية للبنات في سوهاج.

وجاء في تقرير للتفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة أن الكميات التي تم صرفها تزيد عن الكميات المطلوبة في أوامر التوريد، وجرى المحاسبة عليها من قبل المدينة الجامعية، ما يوضح تلاعبًا وإساءة لاستخدام كارت منظومة الخبز المدعم الخاص بالكلية.

أوضح التقرير أيضًا أن إجمالي فروق الأسعار يشمل الفترة من 5 أبريل 2015 وإلى 6 يونيو 2017.

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