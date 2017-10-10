أبوريدة: الأهلي العمود الفقري للرياضة المصرية

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أكد هاني أبوريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة أن النادي الأهلي هو العمود الفقري للرياضة المصرية بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص لما يمتلكه من تاريخ كبير.

وأضاف أبوريدة في كلمته خلال الحفل الذي أقامه النادي الأهلي مساء اليوم لتكريم المنتخب الوطني بمناسبة التأهل لكأس العالم، أنه لم يفقد الأمل في تأهل منتخب مصر إلى نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا موضحًا أن النتائج التي حققها المنتخب في مشوار المونديال جاءت خارج التوقعات، وتمسك الجميع بتحقيق الحلم.

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وقال رئيس الجبلاية أن المباريات المصيرية دائما تكون مثيرة وصعبة، لكن المنتخب نجح في تحقيق الحلم مشددًا على أن الفترة المقبلة تحتاج إلى تكاتف الجميع .