مجلس الأهلي يُكرم صاحب «رقصة العكاز»

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حرص مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود طاهر على تكريم الشاب محمود صاحب صورة "رقصة العكاز" الشهيرة، خلال مباراة المنتخب الوطني مع الكونغو التي انتهت بفوز الفراعنة بهدفين مقابل هدف وحسم التأهل لمونديال روسيا 2018.

وقام مسؤلي الأهلي بتسليم محمود بطاقة حضور مباريات فريق الكرة، وكذلك تسليمه ملابس الأهلي تكريمًا له على تشجيعه للقلعة الحمراء وحماسه الشديد أثناء تشجيعه للمنتب الوطني خلال مباراة الكونغو.

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ويقيم الأهلي حاليا حفل تكريم لللاعبي الفريق الدوليين والجهاز الفني للمنتخب في حضور هاني أبوريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة وأعضاء المجلس.