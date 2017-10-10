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مجلس الأهلي يُكرم صاحب «رقصة العكاز»

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مجلس الأهلي يُكرم صاحب «رقصة العكاز» مجلس الأهلي يُكرم صاحب «رقصة العكاز»

التحرير

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حرص مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود طاهر على تكريم الشاب محمود صاحب صورة "رقصة العكاز" الشهيرة، خلال مباراة الوطني مع الكونغو التي انتهت بفوز الفراعنة بهدفين مقابل هدف وحسم التأهل لمونديال 2018.

وقام مسؤلي الأهلي بتسليم محمود بطاقة حضور مباريات فريق الكرة، وكذلك تسليمه ملابس الأهلي تكريمًا له على تشجيعه للقلعة الحمراء وحماسه الشديد أثناء تشجيعه للمنتب الوطني خلال مباراة الكونغو.

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ويقيم الأهلي حاليا حفل تكريم لللاعبي الفريق الدوليين والجهاز الفني للمنتخب في حضور هاني أبوريدة  رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة وأعضاء المجلس.

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التحرير

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