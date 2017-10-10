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إيناسيو يفتح النار من جديد: مرتضى منصور رجل جبان (فيديو)

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إيناسيو يفتح النار من جديد: مرتضى منصور رجل جبان (فيديو) إيناسيو يفتح النار من جديد: مرتضى منصور رجل جبان (فيديو)

التحرير

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فتح البرتغالي أوجوستو إيناسيو، المدير الفني السابق للزمالك، النار مجددًا على ، رئيس النادي الأبيض، واضفًا الأخير بأنه «جبان» لأنه لا يقول دائمًا ما يريد في العلن، ويجعل على لسانه مالم يقوله قط فيما يخص قراراته بشأن اللاعبين.

وأضاف «إيناسيو»، خلال تصريحاته لقناة beIN SPORTS، أنه كان يعرف بأن قام بتغيير 9 مددربين في 18 شهر فقط، ولكنه كان له مهام أخرى عما سبقوه، ولديه رغبة في تنظيم النادي وادارة كرة القدم، والقسم الطبي. 

 وتابع، «كنتت أرغب في استمرار شيكابالا داخل الزمالك، وإذا صرح مرتضى بعكس ذلك فتلك مشكلته، وبرغم ما كنت أقوم به من عمل، رئيس النادي كان يطبق أفكاره».

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واستكمل، «عندما سألت مرتضى عن سبب تعاقده معي، رد علي قائلًا: لأنك مدرب كبير في البرتغال وصاحب شخصية قوية، وهو ما يحتاجه الزمالك، في الحقيقة هو لا يريد مدربًا بل يريد خادمًا، ولكن أن يسيطر على كرامة الإنسان فذلك أمر خطير لم أتقبله».

 

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التحرير

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