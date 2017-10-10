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مدير المنتخب يكشف موقف الجهاز الفني من عودة «أبو تريكة»

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مدير المنتخب يكشف موقف الجهاز الفني من عودة «أبو تريكة» مدير المنتخب يكشف موقف الجهاز الفني من عودة «أبو تريكة»

التحرير

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كتب - عبد الرحمن مصطفى

علق إيهاب لهيطة مدير منتخب الأول، على المطالبات بعودة محمد أبو تريكة نجم الوطني والأهلي السابق، لصفوف المنتخب، للمشاركة في بروسيا 2018.

وقال لهيطة، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن أبو تريكة اعتزل كرة القدم منذ حوالي 4 أعوام، وبالتالي من الصعب مشاركته مع منتخب مصر في كأس العالم بروسيا.

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وأضاف مدير المنتخب، أن الجهاز الفني يُقدر المطالب الجماهيرية على السوشيال ميديا التي تطالب بعودة محمد أبو تريكة، ولكن من الصعب الموافقة عليها، خاصة وأن اللاعب اعتزل منذ سنوات.

كان منتخب مصر نجح في حسم التأهل لكأس العالم بروسيا، بعد فوزه على الكونغو، بهدفين مقابل هدف، وتصدره المجموعة برصيد 12 نقطة، بفارق 4 نقاط عن أوغندا صاحب الوصافة.

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التحرير

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