ولي أمر يتهم حضانة في أسوان بتعذيب ابنته الرضيعة (صور)
ولي أمر يتهم حضانة في أسوان بتعذيب ابنته الرضيعة (صور)
08:24 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017
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أسوان - إيهاب عمران:
تقدم مواطن في مدينة أسوان ببلاغ رسمي إلى قسم أول أسوان، يتهم حضانة أطفال بتعذيب ابنته البالغة من العمر سنة وأربعة أشهر.
وجاء في محضر الواقعة، الذي قُيد تحت رقم 15687 جنح قسم أول أسوان، أن والد الطفلة اكتشف بعد توجهه إلى الحضانة لاصطحاب طفلته في حدود الساعة الواحدة ظهرًا، كدمات قوية بوجه الطفلة وظهرها، فضلاً عن أثار دماء بملابسها.
وأضاف الوالد، وفق البلاغ، أنه عندما سأل المشرفات حول إصابات ابنته، تضاربت أقوالهن, وأنهن أجبن على سؤاله عن سبب عدم استدعائهم إياه وقت إصابتها بأن "لم يكن لديهم رصيد كاف بهواتفهم النقالة".
وفي اتصال أجراه مصراوي بوالد الطفلة، أكد أنه لن يتنازل عن حق ابنته، وأنه سيتقدم ببلاغ إلى مديرية الشؤون الاجتماعية للتحقيق في الواقعة ومجازاة المقصرين، وإغلاق الحضانة محل الواقعة، حتى لا تتكرر هذه الحادثة مع أطفال آخرين، على حد قوله.
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