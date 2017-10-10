تخصيص 2000 متر لإقامة مدرسة للتعليم الثانوي بسوهاج

سوهاج - عمار عبد الواحد:

أعلن محافظ سوهاج، الدكتور أيمن عبد المنعم، عن موافقة وزارة الزراعة النهائية على مطلب المحافظة بإقامة مدرسة للتعليم الثانوي العام على مساحة 2025 متر مربع بأرض أملاك دولة، واقعة في حوض الكبري رقم 35 زمام ناحية بندر طما.

وأكد المحافظ، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن المحافظة تعمل على استكمال وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية التي تعود بالنفع العام علي المواطن السوهاجي، ومنها دعم المنظومة التعليمية وزيادة عدد المدارس لمنع تكدس الطلاب وخلق بيئة جيدة تساعدهم على التفوق الدراسي.​