الجيش اليمني يستعيد عدة مواقع من الحوثيين في صعدة

صنعاء - (د ب أ):

تمكنت قوات الجيش الوطني الموالية للحكومة الشرعية، اليوم الثلاثاء، من استعادة عدد من المواقع من قبضة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح، في محافظة صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين (242 كيلومترا شمال صنعاء).

ونقل موقع الجيش "سبتمبر نت"، عن مصادر ميدانية قولها، إن قوات الجيش الوطني أطلقت صباح اليوم الثلاثاء، عملية عسكرية واسعة وشنت هجوما مباغتا على مواقع المليشيا الانقلابية -الحوثيون وقوات صالح- في محيط وادي النخيل.

وأوضحت المصادر، "أن قوات الجيش حققت خلال العملية العسكرية تقدما ميدانيا نوعيا بالسيطرة على عدد من المواقع في جبل الصحن المطل على وادي النخيل ولا تزال تواصل تقدمها حتى الأثناء".

وأشارت المصادر إلى أن "انهيارات كبيرة حصلت في صفوف العناصر الانقلابية بعد ان تكبدت عددا كبيرا من القتلى والجرحى الأمر الذي أدى إلى فرارها من مواقع تمركزها تاركين خلفهم كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات التي استولت عليها قوات الجيش الوطني".

في غضون ذاك، ذكرت المصادر أن قوات الجيش الوطني واصلت قصفها المدفعي على مواقع الحوثيين وقوات صالح في منطقة مخنق صلة غربي البقع، في حين اغارت مقاتلات التحالف العربي بقصف جوي على عدد من مواقع المليشيا في مديرات الظاهر وشدا وسحار وباقم بمحافظة صعدة.

وبحسب المصادر، فقد أسفرت الغارات عن سقوط عددا من القتلى والجرحى في صفوف المليشيا، دون الإشارة إلى حصيلتهم، فضلاً عن تدمير صاروخا باليستيا في منطقة سحار.

وتأتي هذه التطورات بعد يوم من تحقيق الجيش الوطني تقدما نوعيا مماثلا في محور البقع شمالي المحافظة، حسب ما أفادت المصادر ذاتها.

وحتى اللحظة لم يصدر الحوثيون أي تعليق حول ذلك التقدم.