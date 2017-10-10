رئيس إقليم كتالونيا يفوض البرلمان الإسباني لإعلان الاستقلال

القاهرة - (مصراوي)

أعلن كارليس بوتشيمون، رئيس إقليم كتالونيا، استقلال بلاده، لكنه فوض البرلمان لإعلان الاستقلال بشكل رسمي، ولإفساح المجال لإجراء حوار مع الحكومة الإسبانية، على حد قوله.

وأضاف بوتشيمون، خلال كلمته أمام البرلمان الإسباني -مساء اليوم الثلاثاء، أن بلاده لا تحارب الديمقراطية، وتُرحب بالحوار من أي جانب، مؤكدًا أن الصراع مع مدريد يمكن حله بالتفاوض، قبل أن يُضيف بقوله "كتالونيا فازت بحقها كدولة مستقلة".

وأكد بوتشيمون، أن نحو نصف مليون شخص لم يتمكنوا من التصويت في استفتاء انفصال الإقليم عن إسبانيا، موضحًا أن الاستفتاء تم إجرائه تحت ظروف قاسية، مشيرًا إلى أن الحكومة الإسبانية حاولت إثارة الذعر بين الكتالونيين، وقال "الحكومة ردت علينا بعنف لا يتناسب مع ديمقراطية الاتحاد الأوروبي".

ولفت رئيس إقليم كتالونيا أنه كان ينتظر من ملك إسبانيا أن يلعب دور الوسيط لحل الأزمة، إلا أن تعامل حكومة بلاده مع المصوتين خلال الاستفتاء، جعلت كل الطرق مسدودة أمام التواصل معه.