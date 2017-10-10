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إنهاء خصومة بين عائلتي «الملالخة وأبوالحديد» في أسيوط

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إنهاء خصومة بين عائلتي «الملالخة وأبوالحديد» في أسيوط إنهاء خصومة بين عائلتي «الملالخة وأبوالحديد» في أسيوط

التحرير

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كتب - محمد ممدوح

نجحت جهود لجنة المصالحات بالاشتراك مع مديرية أمن أسيوط في الصلح بين عائلتي الملالخة وأبوحديد بجزيرة الوسطى التابعة لمركز الفتح في أسيوط.

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وتعود الخصومة الثأرية بين العائلتين إلى عام 2013، ونتج عنها مقتل 4 أشخاص بسبب خلافات على أراضٍ زراعية.

عقد الصلح اليوم الثلاثاء بحضور اللواء هاني عويس مساعد مدير أمن أسيوط لقطاع شرق والعميد وليد منصور مفتش مباحث شرق والرائد محمد فراج رئيس مباحث الفتح والشيخ سيد عبدالعزيز أمين بيت العائلة بأسيوط وممتاز العريان، ومحمد حسن زرزور، ومحمد عمر حماد، وخالد البدوي أعضاء لجنة المصالحات وأهالي الجزيرة من العائلتين.

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التحرير

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