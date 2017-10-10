الديهي: السيسي لن يخذل الشعب وسيترشح مجددًا (فيديو)

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قال الإعلامي نشأت الديهي، اليوم الثلاثاء، إن إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار تشكيل هيئة الوطنية للانتخابات، بمثابة بدأ معركة الانتخابات القادمة، مناشدًا السيسي إعلان ترشحه لفترة رئاسية ثانية فورًا.

أضاف الديهي، مقدم برنامج «بالورقة والقلم»، عبر فضائية «تِن»، أن ما تم من إنجازات خلال عهد السيسي يستوجب أن يستمر لفترة رئاسية ثانية، مشيرًا إلى أن هناك مطالبات عديدة بإعلان الرئيس الترشح للانتخابات لاستكمال بناء الدولة.

تابع الديهي: «أناشد الرئيس بالاستجابة لهذه المطالب، السيسي لن يخذل الشعب المصري، ويحاول أن يبني الدولة من لا شيء، حولنا من شبه الدولة إلى دولة مفصلية فاعلة، البلد تحتاجك يا ريس».

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وأصدر السيسي، قرارًا جمهوريًا رقم 503 لسنة 2017، بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية الانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم محمد، نائب رئيس محكمة النقض والتي ستتولى مسئولية انتخابات الرئاسة والبرلمان والمحليات.