ترامب يستقبل رئيس وزراء سنغافورة الشهر الجارى بالبيت الأبيض

واشنطن - (د ب أ):

يعقد الرئيس الامريكى دونالد ترامب، محادثات فى البيت الأبيض فى وقت لاحق من الشهر الجارى مع رئيس الوزراء السنغافورى لى هسين لونج.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز " إن الرئيس ترامب يتطلع إلى اعادة التأكيد على العلاقة بين الولايات المتحدة وسنغافورة التى تعد أحد اقرب شركاء أمريكا فى آسيا منذ اكثر من 50 عامًا".

وأوضح البيت الابيض ان المحادثات الأمريكية السنغافورة التى ستجرى في الثالث والعشرين من أكتوبر الجارى ستشمل العلاقات الاقتصادية والسياسية والأمنية بين البلدين إضافة إلى قضايا أخرى.

واجتمع ترامب ولى لونج في يوليو الماضى على هامش قمة مجموعة العشرين فى هامبورج لبحث العلاقات الاقتصادية وقضايا الأمن الاقليمى.

وكان من المقرر ان تكون سنغافورة جزءا من الاتفاق التجاري الشامل للشراكة عبر المحيط الهادىء الذى تم التفاوض عليه ابان حكم باراك أوباما ، سلف ترامب الذى الغاه بعد فترة وجيزة من توليه منصبه.

وتأتى المحادثات قبل أيام فقط من موعد جولة ترامب فى آسيا حيث يتوقف فى الصين واليابان وكوريا الجنوبية وفيتنام والفلبين.