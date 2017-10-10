التفاصيل الكاملة لعصابة خطف الأطفال بـ"حمراوي" كفر الشيخ (فيديو)

كفر الشيخ - إسلام عمار:

كشف مصدر أمني في محافظة كفر الشيخ تفاصيل واقعة احتجاز سيدتين بإحدى قرى مركز كفر الشيخ، اشتبه الأهالي في كونهما ضمن عصابة لخطف الأطفال.

وكان نشطاء عبر موقع التواصل "فيسبوك" تداولوا مقطعًا مصورًا يُظهر السيدتين بعد القبض عليهما جوار مدرسة ابتدائية بقرية الحمراوي التابعة لمركز كفر الشيخ. وأوضح المقطع تعدي صبية وشباب عليهما.

وقال مصدر أمني في مديرية الأمن إن قوة من مركز شرطة كفر الشيخ، انتقلت إلى المدرسة بعد بلاغ من الأهالي باحتجاز المذكورتين، وجرى اقتيادهما إلى قسم الشرطة للتحقيق.

وبالتحري عن المذكورتين، تبين أنهما: "ح. ا. م" 48 سنة - ربة منزل، سبق اتهامها في القضية رقم 8950 لسنة 2016 جنح قسم دسوق (آداب عامة)، والقضية رقم 1817 لسنة 2015 جنح قسم دسوق (ضرب)، والثانية شقيقتها "ن" 43 سنة - ربة منزل، وكلتاهما تقيمان دائرة بندر دسوق.

وأوضح المصدر الأمني، لـ "مصراوي"، أنه بسؤال المذكورتين عن سبب تواجدهما بمكان الواقعة، أفادتا بأنهما كانا في طريقهما لزيارة أحد أقاربهما، والذي أكد بعد استدعائه بصلة القرابة، وأنهما كانتا في طريقهما لزيارته.

وبالفحص الأمني، تبين أن المتهمتين غير مطلوبتين على ذمة قضايا.​