عصابة "العاطلين الثلاثة" وراء سرقة الدراجات في الشيخ زايد
عصابة "العاطلين الثلاثة" وراء سرقة الدراجات في الشيخ زايد
07:49 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017
ارشيفية
كتب - محمد شعبان:
وجه اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بتطوير مناقشة 3 عاطلين كونوا عصابة لسرقة الدراجات النارية بمدينة الشيخ زايد.
ترجع تفاصيل الواقعة إلى تعدد بلاغات سرقة الدراجات أمام العقيد عمرو البرعي، مفتش مباحث أكتوبر، وتم تكوين فريق عمل يترأسه المقدم عمرو حجازي، وكيل الفرقة؛ لتحديد هوية مركتبيها.
تحريات الرائد محمد المسلمي، معاون مباحث الشيخ زايد، توصلت إلى أن 3 عاطلين وراء تلك الوقائع، وتم ضبطهم خلال أحد الأكمنة.
وأقر المتهمون بارتكاب 5 وقائع سرقة دراجات نارية بدائرة القسم، وأرشدوا عن أماكن إخفائها، وتم إعادتها وتسليمها إلى مالكيها.
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