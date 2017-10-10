أخبار عاجلة

أمم إفريقيا للطائرة - لقاء مع المدرب العام لمنتخب الطائرة وعبد الله عبد السلام عقب الفوز على رواندا -
ضبط 25 مهاجرًا غير شرعي بمنطقة سيدي خليفة ببنغازي -
أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة -
"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية -
متضررو حريق الإسكندرية: تركنا منازلنا وأموالنا.. والمحافظ: وفرنا 80 سريرًا (صور) -
علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟ -
حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ -
تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين -
الأمم المتحدة تدعو العراق والأكراد لإجراء مباحثات -
الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

عصابة "العاطلين الثلاثة" وراء سرقة الدراجات في الشيخ زايد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

عصابة "العاطلين الثلاثة" وراء سرقة الدراجات في الشيخ زايد

07:49 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

ارشيفية

كتب - محمد شعبان:

وجه اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بتطوير مناقشة 3 عاطلين كونوا عصابة لسرقة الدراجات النارية بمدينة الشيخ زايد.

ترجع تفاصيل الواقعة إلى تعدد بلاغات سرقة الدراجات أمام العقيد عمرو البرعي، مفتش مباحث أكتوبر، وتم تكوين فريق عمل يترأسه المقدم عمرو حجازي، وكيل الفرقة؛ لتحديد هوية مركتبيها.

تحريات الرائد محمد المسلمي، معاون مباحث الشيخ زايد، توصلت إلى أن 3 عاطلين وراء تلك الوقائع، وتم ضبطهم خلال أحد الأكمنة.

وأقر المتهمون بارتكاب 5 وقائع سرقة دراجات نارية بدائرة القسم، وأرشدوا عن أماكن إخفائها، وتم إعادتها وتسليمها إلى مالكيها.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضبط 12 قطعة سلاح و11 تاجر مخدرات في الجيزة

    أخبار

  • "سكاتة" تنهي حياة طفلة في بولاق الدكرور

    أخبار

  • ضبط 10 قطع أسلحة نارية و42 قضية مخدرات في الجيزة

    أخبار

  • احتجاز مدير مركز "الحياة" لعلاج الإدمان بأكتوبر وضبط 8 نزلاء

    أخبار

إعلان

bf7cd0102a.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ضبط 25 مهاجرًا غير شرعي بمنطقة سيدي خليفة ببنغازي

ضبط 25 مهاجرًا غير شرعي بمنطقة سيدي خليفة ببنغازي

"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية

"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية

علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟

علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟

حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ

حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ