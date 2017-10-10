افتتاح فرع جديد لاتحاد الصناعات في أسوان

أسوان - إيهاب عمران:

رحب محافظ أسوان، اللواء مجدي حجازي، بافتتاح الفرع الإقليمي لاتحاد الصناعات المصرية داخل جمعية المستثمرين بالمحافظة، كأول مكتب ضمن 7 مكاتب مقرر افتتاحها على مستوى المحافظات لتقديم التسهيلات والخدمات اللازمة لأصحاب المشروعات والاستثمارات الصناعية.

جاء ذلك خلال اجتماع للمحافظ أسوان بالمهندس عادل نور الدين المنسق العام للفروع على مستوى اتحاد الصناعات المصرية، في حضور سطوحي إبراهيم رئيس جمعية المستثمرين بأسوان، ومساعد المحافظ للمشروعات القومية، ومديري المناطق الصناعية والاستثمار.

أكد المحافظ، خلال الاجتماع، على أن أسوان بثرواتها التعدينية والمحجرية والسمكية وبموقعها الجغرافي تفتح ذراعيها على التعاون مع اتحاد الصناعات لجذب المزيد من المشروعات الاستثمارية في مجال الصناعة.

وأشار المحافظ إلى أنه بافتتاح الفرع الإقليمي الجديد سيكون هناك مجال أوسع للتعاون لانطلاق العمل في 9 مناطق صناعية، مزمع إنشاؤها بمختلف مراكز ومدن المحافظة، إلى جانب المجمع الصناعي لكسارات الدهب بالعدوة في إدفو، والذي يهدف إلى الاستغلال الأمثل لخام الدهب وتقنين أوضاع العاملين في استخراجه وتنقيته.

ومن جانبه، أوضح المهندس عادل نور الدين أن مكتب الاتصال الإقليمى الجديد لاتحاد الصناعات سيحدث نقلة نوعية في تقديم الخدمات المتنوعة لأصحاب الشركات والمستثمرين، ومنها خدمات التواصل مع أعضاء الغرف.

وأضاف أن مكتب الاتصال الإقليمي سيعمل أيضًا على توصيل صوت الأعضاء للجان المتخصصة داخل الاتحاد والمعنية بسن القوانين المنظمة للصناعات، علاوةً على تسهيل إجراءات تحصيل الاشتراكات لأعضاء الغرف الصناعية وخاصة أن الاتحاد يضم حوالي 20 وحدة صناعية متعددة المجالات. ​