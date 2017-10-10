​رئيس الوطنية للإعلام يستقبل مدير عام اتحاد الإذاعات الإسلامية

القاهرة- أ ش أ:

التقى حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اليوم الثلاثاء، محمد سالم ولدبوك المدير العام لاتحاد الإذاعات الإسلامية والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء سُبل تعزيز التعاون مع اتحاد الإذاعات الإسلامية في مختلف أوجه المجالات الإعلامية.

وناقش الجانبان عمل بروتوكول تعاون لتبادل المواد الدينية والثقافية وخاصة مع إذاعة القرآن الكريم، كما ناقش الاجتماع طلب الاتحاد استضافة الهيئة الوطنية للإعلام ، للمؤتمر السنوي لمسئولي إذاعات القرآن الكريم لما للإعلام الوطني المصري من مكانة في العالم الإسلامي.

وأكد زين ضرورة تفعيل تبادل الزيارات واللقاءات بهدف اكتساب المزيد من الخبرات الإعلامية وأيضا من خلال تنشيط الدوارات التدريبية لإعلاميي الدول الأعضاء باتحاد الإذاعات الإسلامية.

وأبدى سالم ولدبوك استعداد اتحاد الإذاعات الإسلامية لتمويل الدورات التدريبية والثقافية التي سيتم إقامتها لتدريب الإعلاميين من مختلف الدول الأعضاء.

ضم الوفد أحمد المرتضي المسئول الإداري لاتحاد الإذاعات الإسلامية، ومحمد عوض المسئول المالي بالاتحاد.