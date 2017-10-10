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رئيس إقليم كتالونيا: "إسبانيا" أثارت الذعر خلال الاستفتاء.. وعليها احترام الديمقراطية

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مصراوي Masrawy

رئيس إقليم كتالونيا: "إسبانيا" أثارت الذعر خلال الاستفتاء.. وعليها احترام الديمقراطية

07:31 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

رئيس إقليم كتالونيا - ارشيفية

القاهرة - (مصراوي)

أكد كارليس بوتشيمون، رئيس إقليم كتالونيا، على أن نحو نصف مليون شخص لم يتمكنوا من التصويت في استفتاء انفصال الإقليم عن إسبانيا.

وأوضح بوتشيمون، خلال كلمته أمام البرلمان الإسباني -مساء اليوم الثلاثاء، أن الاستفتاء تم إجرائه تحت ظروف قاسية، مشيرًا إلى ان الإسبانية حاولت إثارة الذعر بين الكتالونيين، وقال "الحكومة ردت علينا بعنف لا يتناسب مع ديمقراطية الاتحاد الأوروبي".

وشدد بوتشيمون، على ضرورة احترام الديمقراطية الإسبانية وأهمية الحوار في البلاد، والامتناع عن إثارة الصراع بكلمات أو إجراءات.

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مصراوي Masrawy

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