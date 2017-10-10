إصابة فتاة سقطت من قطار في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أصيبت فتاة من محافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، إثر سقوطها من قطار بالقرب من محافظة بورسعيد.

استقبل مستشفى بورسعيد العام إسراء فارس عبد المنعم (20 سنة)، مقيمة في مدينة الإسماعيلية، مصابةً باشتباه ما بعد الارتجاج في المخ، وتبين من إجراء الإشاعات اللازمة أن حالتها العامة سيئة، وأن الإصابة ناتجة عن ارتطام بجسم صلب.

جاري تقديم العلاج اللازم للمصابة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.​