أخبار عاجلة

أمم إفريقيا للطائرة - لقاء مع المدرب العام لمنتخب الطائرة وعبد الله عبد السلام عقب الفوز على رواندا -
ضبط 25 مهاجرًا غير شرعي بمنطقة سيدي خليفة ببنغازي -
أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة -
"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية -
متضررو حريق الإسكندرية: تركنا منازلنا وأموالنا.. والمحافظ: وفرنا 80 سريرًا (صور) -
علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟ -
حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ -
تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين -
الأمم المتحدة تدعو العراق والأكراد لإجراء مباحثات -
الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

إصابة فتاة سقطت من قطار في بورسعيد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إصابة فتاة سقطت من قطار في بورسعيد

07:21 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

إصابة فتاة سقطت من قطار في بورسعيد

أرشيفية

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أصيبت فتاة من محافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، إثر سقوطها من قطار بالقرب من محافظة بورسعيد.

استقبل مستشفى بورسعيد العام إسراء فارس عبد المنعم (20 سنة)، مقيمة في مدينة الإسماعيلية، مصابةً باشتباه ما بعد الارتجاج في المخ، وتبين من إجراء الإشاعات اللازمة أن حالتها العامة سيئة، وأن الإصابة ناتجة عن ارتطام بجسم صلب.

جاري تقديم العلاج اللازم للمصابة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إنقاذ محيط نادي الجامعة ببورفؤاد من الغرق (صور)

    أخبار

  • بالصور - مصادرة 40 "فاترينة" لبيع السجائر في بورسعيد

    أخبار

  • بالصور.. تشميع 4 مراكز للدروس الخصوصية في بورسعيد

    أخبار

  • بورسعيدي ينحت صورة محمد صلاح على بطيخة (صور)

    أخبار

إعلان

9e8befc37c.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ضبط 25 مهاجرًا غير شرعي بمنطقة سيدي خليفة ببنغازي

ضبط 25 مهاجرًا غير شرعي بمنطقة سيدي خليفة ببنغازي

"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية

"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية

علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟

علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟

حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ

حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ