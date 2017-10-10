بالصور.. محافظ سوهاج يتفقد مشروع توسعة الكورنيش الغربي

سوهاج - عمار عبدالواحد:

أجرى محافظ سوهاج، الدكتور أيمن عبد المنعم، زيارة تفقدية اليوم الثلاثاء، تابع خلالها الأعمال الجارية بمشروع توسعة الكورنيش الغربي للمحافظة.

وخلال الزيارة، تفقد المحافظ أعمال تجميل ميدان جمال عبد الناصر في حي شرق مدينة سوهاج، والممشى الموجود جوار المحال التجارية التي أنشأت أسفل توسعة الكورنيش.

وفي تصريحات صحفية، قال المحافظ إن الوحدة المحلية لحي شرق بصدد تركيب أعمدة إنارة في المنطقة الواقعة ما بين ميدان جمال عبد الناصر وحتى مدخل كوبري أخميم الغربي، فضلاً عن تركيب أرصفة وكشافات ليد حديثة.

وأكد المهندس المشرف على أعمال توسعة الكورنيش للمحافظ أنه جاري الانتهاء من إنشاء الأرضيات الخاصة بتوسعة الكورنيش، مشيرًا إلى إعادة الحركة المرورية في المنطقة ما بين ميدان جمال عبد الناصر وحتى مدخل ميدان مسجد العارف بالله قبل نهاية الشهر المقبل.