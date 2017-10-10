محمد صلاح يغادر القاهرة الليلة.. والحضري وفتحي ينضمان للتعاون غدًا

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كتب - عبد الرحمن مصطفى

يطير الثنائي عصام الحضري حارس مرمى منتخبنا الوطني، ومصطفى فتحي لاعب المنتخب، إلى السعودية، غدًا الأربعاء، للانضمام لفريقهما التعاون السعودي، بعد انتهاء مشاركتهما مع المنتخب الوطني أمام الكونغو، في تصفيات مونديال روسيا.

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ويغادر محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، القاهرة، اليوم الثلاثاء، عائدًا إلى إنجلترا، للانضمام إلى صفوف الريدز والمشاركة في تدريبات فريقه.

كان منتخب مصر قد فاز على الكونغو، بهدفين مقابل هدف وحيد، ليتأهل لكأس العالم رسميًا، بعد تصدره المجموعة برصيد 12 نقطة، بفارق 4 نقاط كاملة عن أوغندا صاحبة المركز الثاني.