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محمد صلاح يغادر القاهرة الليلة.. والحضري وفتحي ينضمان للتعاون غدًا

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محمد صلاح يغادر القاهرة الليلة.. والحضري وفتحي ينضمان للتعاون غدًا محمد صلاح يغادر القاهرة الليلة.. والحضري وفتحي ينضمان للتعاون غدًا

التحرير

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كتب - عبد الرحمن مصطفى

يطير الثنائي عصام الحضري حارس مرمى منتخبنا الوطني، ومصطفى فتحي لاعب ، إلى ، غدًا الأربعاء، للانضمام لفريقهما التعاون السعودي، بعد انتهاء مشاركتهما مع المنتخب الوطني أمام الكونغو، في تصفيات مونديال .

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ويغادر محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، القاهرة، اليوم الثلاثاء، عائدًا إلى إنجلترا، للانضمام إلى صفوف الريدز والمشاركة في تدريبات فريقه.

كان منتخب قد فاز على الكونغو، بهدفين مقابل هدف وحيد، ليتأهل لكأس العالم رسميًا، بعد تصدره المجموعة برصيد 12 نقطة، بفارق 4 نقاط كاملة عن أوغندا صاحبة المركز الثاني.

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