دوليو الأهلي ومعلول وباكاماني ينتظمون في مران الفريق

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

انتظم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الدوليون، بالمران الجماعي الذي يشهده ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وكان حسام البدري، المدير الفني للفريق، قد منح كلًا من شريف إكرامي وأحمد فتحي ورامي ربيعة وحسام عاشور وعبد الله السعيد وصالح جمعة ومؤمن زكريا، إجازة من مران أمس الإثنين، خاصة بعد مشاركتهم مع المنتخب الوطني في مباراة الكونغو، التي نجح من خلالها الفراعنة فى التأهل لكأس العالم روسيا 2018.

كما انتظم الثنائي التونسي علي معلول والجنوب إفريقي باكاماني ماهلامبي، حيث كان معلول منضمًا إلى صفوف المنتخب التونسي، بينما باكاماني كان ضمن صفوف المنتخب الجنوب إفريقي.

شاهد أيضا

وظهر أحمد الشيخ، لاعب الفريق، فى المران الجماعي، لأول مرة منذ إصابته قبل مواجهة النجم الساحلي، فى ذهاب دور النصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث كان يعاني من إصابة آلام في الظهر.

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري، مساء يوم الخميس المقبل، على استاد السلام، في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.