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دوليو الأهلي ومعلول وباكاماني ينتظمون في مران الفريق

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دوليو الأهلي ومعلول وباكاماني ينتظمون في مران الفريق دوليو الأهلي ومعلول وباكاماني ينتظمون في مران الفريق

التحرير

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انتظم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الدوليون، بالمران الجماعي الذي يشهده ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وكان حسام البدري، المدير الفني للفريق، قد منح كلًا من شريف إكرامي وأحمد فتحي ورامي ربيعة وحسام عاشور وعبد الله السعيد وصالح جمعة ومؤمن زكريا، إجازة من مران أمس الإثنين، خاصة بعد مشاركتهم مع الوطني في مباراة الكونغو، التي نجح من خلالها الفراعنة فى التأهل لكأس العالم 2018.

كما انتظم الثنائي التونسي علي معلول والجنوب إفريقي باكاماني ماهلامبي، حيث كان معلول منضمًا إلى صفوف المنتخب التونسي، بينما باكاماني كان ضمن صفوف المنتخب الجنوب إفريقي.

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وظهر أحمد الشيخ، لاعب الفريق، فى المران الجماعي، لأول مرة منذ إصابته قبل مواجهة النجم الساحلي، فى ذهاب دور النصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث كان يعاني من إصابة آلام في الظهر.

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري، مساء يوم الخميس المقبل، على استاد السلام، في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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التحرير

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