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الأمم المتحدة: المخاطر تُحيط وصول السلع وعمال الإغاثة إلى اليمن

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مصراوي Masrawy

الأمم المتحدة: المخاطر تُحيط وصول السلع وعمال الإغاثة إلى اليمن

07:16 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

الأمم المتحدة: المخاطر تُحيط وصول السلع وعمال الإغاثة إلى اليمن

رئيس العمليات في قسم الشؤون الإنسانية والإغاثة في

نيويورك - (أ ش أ)

أكد رئيس العمليات في قسم الشؤون الإنسانية والإغاثة في الأمم المتحدة جون جينج أن الدمار في اليمن أدى إلى تعثر وصول المياه النظيفة لنحو 15 مليون شخص، فيما يواجه 7 مليون شخص خطر المجاعة .

ولفت جينج - في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن بشأن اليمن والتي أوردتها قناة (العربية الحدث) اليوم /الثلاثاء/ - إلى تفشي وباء الكوليرا الأكبر من نوعه في عام واحد في التاريخ، مضيفا أن نحو 2 مليون شخص يعيشون في أماكن مزدحمة وغير آمنة وغير صحية، كما أشار إلى انقطاع المرتبات عن الموظفين المدنيين وأثر ذلك على انعدم الأمن الغذائي و الخدمات الأساسية.

وأضاف أن المخاطر ما زالت مستمرة في وصول السلع التجارية وعمال الإغاثة إلى اليمن، موضحا أن المدنيون أبلغوا عن رفض السلطات إصدار التأشيرات اللازمة لدخول المنظمات غير الحكومية.

وناشد جينج بإعادة تشغيل ميناء الحديدة وإعادة فتح مطار صنعاء أمام الطيران التجاري لاستئناف الرحلات اليمنية التجارية.

وأكد المسؤول الأممي أن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لم تحصل إلا على 55% فقط من تمويلها، مضيفا" مازلنا نتطلب أكثر من 1.3 مليار إلى 2.3 مليار للوصول إلى 12 مليون شخص لتقديم المعونة الإنسانية هذا العام فقط"، فيما قال إن هناك نحو 8 آلاف حالة مشتبه في إصابتها بمرض الكوليرا.

وأوضح رئيس العمليات في قسم الشؤون الإنسانية والإغاثة في الأمم المتحدة أن تحليلات السوق اليمني الأخيرة تشير إلى ارتفاع الغذاء بنسبة 30% والتي تصل أحيانا إلى 60%، مشيرا إلى أن نحو 460 ألفا من الأطفال اليمنيين يعانون من سوء التغذية.

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