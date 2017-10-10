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محكمة ألمانية توافق على أول حالة تبني لطفل من قبل زوجين مثليين

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مصراوي Masrawy

محكمة ألمانية توافق على أول حالة تبني لطفل من قبل زوجين مثليين

07:15 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

محكمة ألمانية توافق على أول حالة تبني لطفل من قبل زوجين مثليين

ارشيفية

برلين - (د ب أ)

وافقت محكمة ألمانية اليوم الثلاثاء على طلب زوجين مثليين تبني طفل، وتعد هذه هي أول حالة تبني منذ سريان قانون الزواج للجميع الذي ساوى زواج المثليين بالزواج التقليدي.

وذكرت رابطة المثليين والمثليات في برلين براندنبورج أنه مع تسليم نص الحكم يكون التبني ساري المفعول من الناحية القانونية.

وحسب تصريحات الرابطة، فإن هذه هي أول حالة تبني لطفل من زوجين مثليين على مستوى ألمانيا.

يشار إلى أن قانون الزواج للجميع دخل حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع تشرين أول/أكتوبر الجاري ويعطي هذا القانون للأزواج المثليين نفس حقوق الأزواج التقليديين بما في ذلك تبني الأطفال.

وأوضحت الرابطة أن ميشائيل وكاي كوروك حولا شراكتهما الحياتية إلى زواج في الثاني من الشهر الجاري أي بعد يوم واحد من دخول القانون حيز التنفيذ.

وقد سلم الزوجان وثيقة زواجهما إلى محكمة الأسرة التي وافقت بدورها على تبني الطفل ماكسيمليان الذي يعيش منذ ولادته لدى الزوجين كطفل متبنى.

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