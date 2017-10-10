مساعد وزير الخارجية البحرينية يلتقي مسئولين بالخارجية الأمريكية

المنامة - (أ ش أ)

التقى مساعد وزير الخارجية البحرينية عبد الله بن فيصل بن جبر الدوسري، اليوم الثلاثاء، مع مدير مكتب شئون العمل الدولية بوزارة الخارجية الأمريكية ستيف مودي، والضابط السياسي في مكتب رصد مكافحة الاتجار بالبشر في الخارجية الأمريكية أنجلو ميستاس.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) أن الدوسري أشاد - خلال اللقاء - بالعلاقات الثنائية والتاريخية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية التي تشهد على الدوام التقدم والازدهار في مختلف المجالات، ومنها ما يتعلق بالتعاون الثنائي في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالأشخاص، في ظل تجربة المملكة الرائدة في هذا المجال.

من جانبه، أشاد مودي بما يتمتع به البلدين الصديقين من علاقات تاريخية متميزة على كافة الأصعدة، وبجهود مملكة البحرين وحرصها الكبير على الارتقاء بحقوق الإنسان والعمالة الأجنبية ومكافحة الاتجار بالبشر، معبرا عن تطلعه دائما إلى تعزيز هذا التعاون بما يعود بالنفع والخير على البلدين والشعبين.