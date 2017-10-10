ولي أمر يعتدي على مدرس بآلة حادة لإصراره دخول الفصل مع نجله

كتب - فتحي سليمان:

أُصيب مدرس رياضيات بمدرسة الطارق بن زياد بمنطقة الساحل جراء اعتداء ولي أمر عليه بآلة حادة؛ بسبب رفضه السماح له بصعود الفصل مع نجله التلميذ في نفس المدرسة.

وقال سامح فوزي، نجل شقيقة المدرس المصاب، إن خاله "خالد محمد" تعرض للضرب على يد ولي أمر تلميذ بالمدرسة، مما أسفر عن إصابته في الرقبة، نُقل على إثرها للمستشفى.

مصدر أمني بقسم شرطة الساحل أوضح أنه تم ضبط ولي أمر التلميذ، -وهو بالمرحلة الابتدائية- الذي اعتدى على المدرس قبل صعود التلاميذ إلى فصولهم صباح اليوم.

وأكد المصدر لمصراوي أن مشادة كلامية حدثت بين المدرس وولي أمر الطالب؛ بسبب رفض الأول صعود الثاني إلى فصول التلاميذ رفقة نجله، تطورت إلى مشاجرة، تعدى خلالها ولي أمر التلميذ على المدرس بمفتاح سيارة، وأصابه بمنطقة الرقبة.

وأشار المصدر إلى أنه تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهم إلى النيابة العامة التي تباشر التحقيق.