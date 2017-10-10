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​وزير التموين: احتياطي السلع الاستراتيجية وصل لمعدلات آمنة جدًا

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مصراوي Masrawy

​وزير : احتياطي السلع الاستراتيجية وصل لمعدلات آمنة جدًا

07:03 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

​وزير التموين: احتياطي السلع الاستراتيجية وصل لمعدلات آمنة جدًا

الدكتور علي مصيلحي

كتب – محمد سامي:

قال الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة، إن احتياطي السلع الاستراتيجية للدولة وصل إلى معدلات حرجة خلال شهر أكتوبر من عام 2016 خلال تولي اللواء محمد المصليحي وزارة التموين، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح تدخل لمنع وصول الاحتياطي إلى "صفر" بعدما وجه بتوفير مليار ونصف دولار من الاحتياطي النقدي الأجنبي لشراء السلع في ذلك الوقت.

وأكد "مصيلحي"، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن "الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الغذائية الأساسية الزيت والسكر والأرز وصل الآن إلى معدلات آمنة جدًا؛ حيث يكفي احتياطي القمح 4 أشهر ونصف، وأن الاحتياطي الاستراتيجي من الأرز يفوق معدلات استهلاكنا".

ولفت إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي 5 أشهر ونص كما أن الانتاج الجديد من محصول قصب السكر سيدخل المصانع خلال شهر يناير القادم، مشيرًا إلى أن سعر السكر للجمهور 9 جنيهات ونصف.

وتابع الوزير أن " تستورد 97% من استهلاكنا من الزيت وأن ما لدينا من احتياطي يكفي لثلاثة أشهر، كما أن احتياطي مصر من الدواجن واللحوم يكفي 5 أشهر".

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مصراوي Masrawy

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