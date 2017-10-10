حفلة تعذيب داخل قسم شرطة المناخ ببورسعيد (فيديو وصور)

التحرير

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تداول نشطاء بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" ببورسعيد، عددا من الصور ومقاطع الفيديو لمساجين على ذمة قضايا داخل قسم شرطة المناخ التابع لمديرية أمن بورسعيد.

وقد أظهرت المقاطع المصورة المساجين وعليهم آثار التعذيب، التى اتهموا فيها مأمور القسم وعددا من الضباط وأمناء الشرطة، مشيرين إلى أن التعدي كان على 15 مسجونًا على ذمة قضايا متنوعة.

وطالب عدد من النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، بضرورة معاقبة من قام بتلك الأفعال إن كانت صحيحة، وناشدوا وزير الداخلية بالتدخل للكشف عن الواقعة.

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هذا وقد علمت "التحرير"، من مصدر أمني مطلع بمديرية أمن بورسعيد، أن اللواء أمجد عبد الفتاح، مدير أمن بورسعيد، أمر بفتح تحقيق في الواقعة وعرض نتائج التحقيق في أسرع وقت.

ولم يتسن لنا الحصول على رد من مدير الأمن، نظرًا لوجود هاتفة مغلقًا بشكل مستمر، حتى نشر تلك السطور.