قرطام: لا يمكن لدولة تحقيق الرخاء إلا بنظام دستوري ديمقراطي مؤسسي

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اجتمعت الجمعية العمومية لأعضاء حزب المحافظين، بمقر ملتقى قرطام الثقافي بالمعادي، وذلك بحضور المهندس أكمل قرطام، رئيس الحزب، والدكتور بشرى شلش، الأمين العام للحزب، واللواء عاصم جنيدي، والمستشار محمد عبدالمولي، وعمرو الشريف وعدد كبير من قيادات الحزب.

وانعقد المؤتمر وسط حشد كبير من الأمناء وأعضاء الحزب ونواب الحزب بالبرلمان، ورجال الإعلام والصحافة، وكوكبة كبيرة من الشخصيات العامة بالمجتمع، وبدأت فعاليات المؤتمر بالسلام الجمهوري.

واستهل المؤتمر بكلمة المهندس أكمل قرطام، التى أكد خلالها بأن الحزب يهدف إلى تبادل وجهات النظر والتواصل مع المواطنين لمعرفة مشاكلهم ولتخفيف العبء عن كاهلهم، ولأن الحزب لديه شعور بالمسئولية ويؤمن بأن المرحلة الحالية هى مرحلة التفاعل مع الشارع وهدف الحزب هو تمكين الشباب خلال المرحلة المقبلة.

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وتابع: "لا يمكن لدولة توفير الرخاء لشعبها إلا بنظام دستوري ديمقراطي مؤسسي".

وأضاف قرطام، أن الجميع بالحزب يسعى لخدمة الوطن والمواطنين ويبذل كل ما فى وسعه ليصبح فعالا في المجتمع وسواء شارك حزب المحافظين في الحكم أو ظل في صفوف المعارضة، لن يتوقف عن القيام بدوره في المجتمع.