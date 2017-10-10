باتريس دال: غير متابعة للسينما العربية ووقعت في حب عمر شريف

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قالت الممثلة الفرنسية بياترس دال، إنها غير متابعة للسينما العربية على الإطلاق، ولكنها ضد احتكار السينما الأمريكية، مشيرة إلى أنها تحب الفنان الراحل عمر الشريف وقابلته في مهرجان كان ووقعت فى حبه رغم فرق السن بينهما.

وتشارك «دال» بفيلمها «نجمة النهار» ضمن أفلام المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة ضمن فعاليات الدورة 33 لمهرجان الإسكندرية السينمائي.

وأشارت الممثلة الفرنسية «دال» في المؤتمر الصحفي الذي انعقد على هامش المهرجان اليوم الثلاثاء، إلى أنها دخلت السينما مصادفة ورغم ذلك إلا انها من اول فليم قامت دور بطولة.

وأضافت: «قدمت 70 فيلما على مدار تاريخي ورغم أنه ليس لدينا مال كثير في الإنتاج على غرار هوليود ولكن لدينا أفكار كثيرة»، مؤكدة أنها غير نادمة على أي فيلم قامت به.

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وأعربت «دال» عن سعادتها بسبب زيارتها مصر خاصة أن الانطباع الذي انتابها أن مصر بلد آمن جدا، وأنه لا يوجد أي إرهاب كما يصور الإعلام، مؤكدة أنها تتعامل مع الجميع وليس لديها أي خوف قائلة: «أنا مش خايفة أنزل أتعامل مع كل الناس، أنا مجتش مصر علشات أقعد في أوضتي».

وأردفت الفنانة الفرنسية بأنها ستزور غدا الأهرامات ضمن جولة سياحية.

وبمجرد أن وصلت النجمة الفرنسية بياتريس دال إلى أرض مصر، حرصت على القيام بجولة سياحية في محافظة الإسكندرية، معربة عن سعادتها بتواجدها لأول مرة فى «عروس البحر المتوسط».