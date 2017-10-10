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مكرم: زيارة ملك السعودية لروسيا بداية إنهاء الاستقطاب في العالم

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مكرم: زيارة ملك السعودية لروسيا بداية إنهاء الاستقطاب في العالم مكرم: زيارة ملك السعودية لروسيا بداية إنهاء الاستقطاب في العالم

التحرير

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قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن زيارة العاهل السعودي الملك سلمان عبن عبد العزيز، لروسيا، بمثابة بداية لنهاية الاستقطاب في العالم.

أضاف مكرم، خلال حواره لبرنامج «حديث المساء»، عبر فضائية «MBC »، اليوم الثلاثاء، أن الرياض وموسكو أكدا أن العلاقات بينهما مستمرة، وستسعيان لتطويرها.

وفي أول زيارة لملك سعودي إلى ؛ زار الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الأسبوع الماضي، موسكو، استجابة للدعوة المقدمة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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وجرى خلال الزيارة لقاء قمة بين الملك سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تركزت فيه محادثات الجانبين على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، كما بحثا أزمات المنطقة وخاصة تسوية الأزمة السورية.

وتم أثناء الزيارة الملكية توقيع أكثر من 15 اتفاقا بشأن التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، أبرزها اتفاقية لإطلاق صندوق مشترك بقيمة مليار دولار للاستثمار في مشاريع طاقة، وأخرى بالقيمة نفسها للاستثمار في مجال التكنولوجيا المتقدمة.

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التحرير

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