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النقل: وصول أول قطار حاويات من ميناء دمياط للمنطقة الصناعية بحلوان

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النقل: وصول أول قطار حاويات من ميناء دمياط للمنطقة الصناعية بحلوان النقل: وصول أول قطار حاويات من ميناء دمياط للمنطقة الصناعية بحلوان

التحرير

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أعلن محمد عز المتحدث الإعلامى لوزارة النقل، وصول أول قطار حاويات محملا بالضائع خالصة الإجراءات الجمركية، إلى المنطقة الصناعية بحلوان واردًا من ميناء دمياط البحرى.

 وأضاف المتحدث الإعلامى لوزارة النقل، فى بيان صحفى، أن هيئة السكك الحديدية سوف تقوم بتسيير رحلتين أسبوعيا لنقل الحاويات من دمياط إلى المنطقة الصناعية بحلوان والعكس.

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 وأشار عز، إلى أنه سبق وقامت هيئة السكك الحديدية بنقل الحاويات من الموانئ البحرية المختلفة إلى مدينة السادس من أكتوبر، موضحًا أن السكة الحديد تستهدف زيادة المنقول من البضائع عبر السكك الحديدية لتصل إلى 25 مليون طن عام 2022

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التحرير

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