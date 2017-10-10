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بدء العمل في إنشاء مصنع للمياه بالوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

بدء العمل في إنشاء مصنع للمياه بالوادي الجديد

06:59 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

بدء العمل في إنشاء مصنع للمياه بالوادي الجديد

مصنع للمياه

الخارجة - أ ش أ:

بدأت إحدى الشركات الاستثمارية، اليوم الاثنين، العمل في إقامة مصنع للمياه الطبيعية بمحافظة الوادي الجديد على مساحة 50 فدانا باستثمارات تبلغ 80 مليون جنيه.

وقال المشرف على تنفيذ المشروع عصام خيري - في تصريح اليوم - إن المصنع يقع شمال مدينة الخارجة، بطاقة إنتاجية قدرها 882 مليون عبوة مياه سنويا، ويوفر 500 فرصة عمل مباشرة لأبناء الوادي الجديد.

وأضاف أن المصنع يعد الأول من نوعه بالوادي الجديد من حيث التقنيات وخطوط الإنتاج العالمية، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للاستثمار انتهت خلال الفترة الماضية من طرح عملية إنشاء المصنع والذي يعد أحد الفرص الاستثمارية الواعدة بالمحافظة.​

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Asha

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مصراوي Masrawy

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