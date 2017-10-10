ارتفاع عدد المصابين بحمى الضنك في أسوان إلى 11 حالة

أسوان - إيهاب عمران:

ارتفع عدد حالات الإصابة بحمي الضنك في محافظة أسوان إلى 11 حالة، وذلك بعد أن استقبل مستشفى الحميات، اليوم الثلاثاء، حالتين جديدتين.

وأوضح الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير عام الطب الوقائي بالمحافظة، أن 7 من المصابين تماثلوا للشفاء بينما بقي 4 محتجزين للعلاج.

وأضاف أن المصابين المحتجزين اليوم أحدهما يبلغ من العمر 28 سنة ويعمل بائعًا في محل ملابس بالقصير, والآخر يبلغ من العمر 30 سنة ويعمل مندوب شركة سياحة بالقصير.

وأكد أبو المجد أن أسوان ما تزال آمنة وجميع المصابين وافدين عليها سواء من محافظة البحر الأحمر أو المترددين عليها بهدف العمل أو الزيارة، نافيًا وجود أي بؤر للمرض داخل المحافظة. ​