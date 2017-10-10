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​النقل: وصول أول قطار حاويات من ميناء دمياط للمنطقة الصناعية بحلوان

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مصراوي Masrawy

​النقل: وصول أول قطار حاويات من ميناء دمياط للمنطقة الصناعية بحلوان

06:55 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

​النقل: وصول أول قطار حاويات من ميناء دمياط للمنطقة الصناعية بحلوان

وزير النقل هشام عرفات

القاهرة- مصراوي:

قال محمد عز المتحدث الإعلامي لوزارة النقل، إن أول قطار حاويات مملوء ببضائع خالصة الإجراءات الجمركية وصل اليوم الثلاثاء إلى المنطقة الصناعية بحلوان، واردا من ميناء دمياط البحري وذلك لحساب شركة بورسعيد للشحن والتفريغ.

وأضاف عز في تصريح له اليوم الثلاثاء، أن ذلك يأتي وفقا لتوجيهات الدكتور هشام عرفات وزير النقل بضرورة زيادة نسبة المنقول من البضائع والحاويات عبر السكك الحديدية لتخفيف العبء على الطرق وزيادة موارد السكك الحديدية.

وأشار المتحدث الإعلامي لوزارة النقل إلى أن هيئة السكك الحديدية سوف تقوم بتسيير رحلتين أسبوعيا لنقل الحاويات من دمياط إلى المنطقة الصناعية بحلوان والعكس.

وأوضح أنه سبق أن قامت هيئة السكك الحديدية بنقل الحاويات من الموانيء البحرية المختلفة إلى مدينة السادس من أكتوبر لحساب شركة ثرى أيه إنترناشونال، قائلًا: "السكك الحديدية تستهدف زيادة المنقول من البضائع عبر السكك الحديدية لتصل إلى 25 مليون طن عام ٢٠٢٢".

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