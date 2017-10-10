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الارصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة حتى نهاية الاسبوع الجاري وتحذير هام لطلاب المدارس

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الارصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة حتى نهاية الاسبوع الجاري وتحذير هام لطلاب المدارس الارصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة حتى نهاية الاسبوع الجاري وتحذير هام لطلاب المدارس

كشف الدكتور على عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية  في مداخلة هاتفية له اليوم لبرنامج صباح الخير يامصر والذي يذاع على القناة الأولي ، عن حالة الطقس المتوقعة حتى نهاية الاسبوع الجاري.

حيث أشار رئيس هيئة الارصاد الجوية إلى أنه من المتوقع استمرار حالة الاعتدال في الأحوال الجوية حتى نهاية الاسبوع الجاري.

 

وأضاف رئيس هيئة الارصاد الجوية بأن حالة الطقس هو طقس لطيف في بداية الليل ، مائل للبرودة في نهايته حيث تبلغ درجة الحرارة العظمي بالقاهرة نحو 28 درجة مئوية.

وأوضح رئيس هيئة الارصاد الجوية بأننا حالياً في فصل الخريف الذي يعد من أمتع فصول السنة، حيث تتميز درجات الحرارة بالاعتدال طوال هذا الفصل ، إلا أنه عادة ما تتخلله موجات باردة مصحوبة بسقوط الأمطار والتي تصل إلى حد السيول في بعض المناطق.

وناشد رئيس هيئة الارصاد الجوية المواطنين بضرورة أخذ الحيطة والحذر في الساعات الأولي من الصباح الباكر بالنسبة لطلاب المدارس حيث يكون الجو مائل للبرودة ، وبالتالي يجب عليهم إرتداء ملابس ثقيله في الساعات الأولي من الصباح.

 

 

المصدر : فايف

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